Вор стащил телефон, куртку и деньги
В ночь на 25 марта в гостинице в Советском районе Улан-Удэ произошла кража. Вор украл из номера куртку 35-летнего мужчины, который приехал из Закаменского района, чтобы отдохнуть и развлечься. В карманах куртки находился телефон, а также 10 тысяч рублей.
Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Им оказался клиент гостиницы – 40-летний житель Баргузинского района, который прибыл в Улан-Удэ с той же целью, что и его жертва.
- Злоумышленник планировал попросить воды у постояльца (в кулере она отсутствовала). Через приоткрытую дверь, которую нетрезвый посетитель забыл закрыть, он зашёл в комнату, а вышел уже с похищенным у спящего имуществом. Наутро подозреваемый, пробывший в столице республики несколько дней, покинул отель, направившись домой в район, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Нигде не работает.
Полицейские забрали украденную куртку у сельчанина, которую он уже носил. Телефон он продал, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
В улан-удэнской гостинице мужчина обокрал спящего постояльца
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