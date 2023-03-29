В Иркутской области обнаружили груду трупов коров

Происшествия, Фото: Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных

Владельца установить не удалось



В Усть-Илимском районе Иркутской области вдоль дороги, ведущей в аэропорт, обнаружили трупы семи коров и одного телёнка. На этом же месте лежали останки – головы, конечности, части туши и шкур.



На трупах коров отсутствовали бирки. Владельца установить не удалось.



От ближайшего населённого пункта – посёлок Невон – до места обнаружения около семи километров. По оценке специалистов, незаконную свалку из трупов животных устроили здесь три-четыре дня назад.



Туши коров доставили в Усть-Илимскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. Там был проведён отбор биоматериала для исключения сибирской язвы. Результаты будут известны позже.



- Возможно, была завезена нелегальная партия молодняка крупного рогатого скота в Усть-Илимский район, и часть животных погибли при несоблюдении правил транспортировки (задавили друг друга или задохнулись). Трупы вывезены и сброшены вдоль дороги. Внешних признаков, характерных для особо опасных инфекционных заболеваний у животных не визуализировано. Молодняк упитан, - сообщает ветслужба.



При наличии какой-либо информации о данном происшествии местных жителей просят сообщить об этом в Усть-Илимскую ветеринарную службу.

