В Бурятии 19-летний юноша зарезал незнакомую женщину

Убийство произошло в доме отчима молодого человека
В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии по подозрению в убийстве женщины задержан 19-летний местный житель.
По данным следствия, ночью 28 марта юноша с подругой пришёл в гости к отчиму. Дома у него гостила женщина, которую молодой человек ранее не знал. Все вместе стали распивать алкоголь.
- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и женщиной произошла ссора. Парень схватил нож и нанёс им удары в грудь, шею и плечо потерпевшей, причинив смертельные повреждения. После этого они с отчимом продолжили употреблять спиртное. Под утро юноша с подругой покинули место происшествия и отправились домой. Отчим лёг спать. Днём, проснувшись и обнаружив тело, он позвонил в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
На допросе молодой человек признал свою вину. Ему уже предъявили обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.
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Происшествия, Фото:
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