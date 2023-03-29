В Бурятии 19-летний юноша зарезал незнакомую женщину

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийство произошло в доме отчима молодого человека



В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии по подозрению в убийстве женщины задержан 19-летний местный житель.



По данным следствия, ночью 28 марта юноша с подругой пришёл в гости к отчиму. Дома у него гостила женщина, которую молодой человек ранее не знал. Все вместе стали распивать алкоголь.



- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и женщиной произошла ссора. Парень схватил нож и нанёс им удары в грудь, шею и плечо потерпевшей, причинив смертельные повреждения. После этого они с отчимом продолжили употреблять спиртное. Под утро юноша с подругой покинули место происшествия и отправились домой. Отчим лёг спать. Днём, проснувшись и обнаружив тело, он позвонил в правоохранительные органы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



На допросе молодой человек признал свою вину. Ему уже предъявили обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.



