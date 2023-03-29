Житель Иркутской области продал найденный в лесу карабин

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Мужчине грозит до восьми лет колонии



В начале марта в городе Нижнеудинск Иркутской области транспортные полицейские изъяли дома у местного жителя карабин калибра 7,62 мм. Мужчина рассказал, что купил оружие в июле 2022 году за 20 тысяч рублей у незнакомца.



Транспортные полицейские сумели установить личность продавца. Им оказался 28-летний житель Нижнеудинска. Он признался, что карабин нашёл в лесу ещё восемь лет назад и всё это время хранил у себя дома. После решил продать, так как понадобились деньги.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.



- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

