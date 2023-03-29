Мужчине грозит до восьми лет колонии
В начале марта в городе Нижнеудинск Иркутской области транспортные полицейские изъяли дома у местного жителя карабин калибра 7,62 мм. Мужчина рассказал, что купил оружие в июле 2022 году за 20 тысяч рублей у незнакомца.
Транспортные полицейские сумели установить личность продавца. Им оказался 28-летний житель Нижнеудинска. Он признался, что карабин нашёл в лесу ещё восемь лет назад и всё это время хранил у себя дома. После решил продать, так как понадобились деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.
- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области продал найденный в лесу карабин
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийство произошло в доме отчима молодого человека
Мужчине грозит до восьми лет колонии
Подозреваемого вскоре задержали росгвардейцы
Грабитель отобрал машину в счёт долга, а его знакомый обменял её на мотоцикл
Проверку начали следователи
Молодой человек не хотел признавать, что сидел за рулём, и вёл себя дерзко
Пожар охватил площадь 135 кв.м.
В течение года он предоставлял жилище наркоманам
Очевидцы сняли произошедшее на видео
Мужчину отправили в колонию строгого режима
Детей передали сотрудникам ПДН
Пенсионеры отдали аферистами почти 400 тысяч рублей
Воздушное судно несогласованно «приводнилось» в особо охраняемой зоне
Подросток влез в дом к одинокой женщине ночью
Она прогуливалась там с мужем и ребёнком