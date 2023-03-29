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В Иркутской области обнаружили мёртвую рысь

В Иркутской области обнаружили мёртвую рысь
Происшествия,  Фото:Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных
Дикое животное погибло, вероятно, в результате подкормки местными жителями

В посёлке Бадарма Усть-Илимского района Иркутской области обнаружили мёртвую рысь.

Ранее животное вышло к сельчанам из-за бескормицы в лесу. 23 марта её труп нашли на территории посёлка.

Труп рыси доставили в Усть-Илимскую станцию по борьбе с болезнями животных. По данным специалистов, признаков заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, лёгких, сердца и отравлений не обнаружено. Травмы и раны на теле отсутствуют. Все материалы были направлены Иркутскую лабораторию для исследования на бешенство, которое поражает головной мозг.


Ветеринары считают, что животное погибло от прикормки местными жителями. Вероятно, рысь не успела переварить еду, которой её подкармливали.

- В лесу бескормица и дикие звери идут туда, где их кормят. А вы хотите встречи с такой красавицей? Кошечка всё же временами питалась, в кишечнике есть птичка и перья, а перед смертью люди угостили её, предположительно, куриным мясом, которую она не успела переварить. Подумайте, стоит ли вмешиваться в жизнь диких зверей? – обратились сотрудники Усть-Илимской станции по борьбе с болезнями животных.

Результаты анализа на бешенство будут известны позже.

дикие животные рысь

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