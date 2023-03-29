В Улан-Удэ вор спрятал украденный телефон в носок





Ранним утром к росгвардейцам, которые патрулировали улицу Чкалова в Улан-Удэ, подошла девушка. Она рассказала, что несколько минут назад неизвестный вытащил у неё из кармана телефон и уехал на велосипеде.Росгвардейцы записали приметы подозреваемого, посадили девушку в служебный автомобиль и поехали осматривать улицы. Вскоре они заметили и задержали того самого велосипедиста.Вором оказался 25-летний горожанин. Украденный телефон у него, действительно, нашли. Молодой человек засунул его себе в носок.- В ходе разбирательства было установлено, что молодой человек, катаясь на велосипеде, познакомился с девушкой. Когда он провожал недавнюю знакомую до дома, во время прощальных объятий тайно из кармана куртки похитил гаджет стоимостью около 15 тысяч рублей. Со слов неоднократно судимого улан-удэнца, он «просто украл» мобильный телефон для обогащения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Задержанного доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.