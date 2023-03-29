В пригороде Улан-Удэ горели дачи







Пострадавших нет.



На месте работает дознаватель МЧС. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.



Информация уточняется.



29 марта произошёл пожар в пригородном дачном посёлке «60 лет Бурятии» в Заиграевском районе.- Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двух дачных домов в СНТ «60 лет Бурятии». В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 70 кв.м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.