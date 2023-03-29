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В пригороде Улан-Удэ горели дачи

В пригороде Улан-Удэ горели дачи
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар охватил площадь 70 кв.м.

29 марта произошёл пожар в пригородном дачном посёлке «60 лет Бурятии» в Заиграевском районе.

- Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двух дачных домов в СНТ «60 лет Бурятии». В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 70 кв.м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 
Пострадавших нет.

На месте работает дознаватель МЧС. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Информация уточняется.
пожар

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