В пригороде Улан-Удэ горели дачи

Пожар охватил площадь 70 кв.м.
29 марта произошёл пожар в пригородном дачном посёлке «60 лет Бурятии» в Заиграевском районе.
- Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двух дачных домов в СНТ «60 лет Бурятии». В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 70 кв.м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Информация уточняется.
Пожар охватил площадь 70 кв.м.
В течение года он предоставлял жилище наркоманам
Очевидцы сняли произошедшее на видео
Мужчину отправили в колонию строгого режима
Детей передали сотрудникам ПДН
Пенсионеры отдали аферистами почти 400 тысяч рублей
Воздушное судно несогласованно «приводнилось» в особо охраняемой зоне
Подросток влез в дом к одинокой женщине ночью
Она прогуливалась там с мужем и ребёнком
Это связано с резким потеплением
Мужчина, «праздно» проводивший время в республике, отправится за решётку
Проводится доследственная проверка
После расправы убийца спрятал тело в диван
Пожар произошёл в Курумкане
Женщина приготовила для аферистов 100 тысяч рублей