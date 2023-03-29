В пригороде Улан-Удэ по кругу гонялись за угонщиком







Как выяснил «Байкал-Daily», этот автомобиль был угнан, а за рулём в момент погони находился подозреваемый.



В УГИБДД по Бурятии сообщили, что в ходе преследования водитель подвергал опасности других участников дорожного движения.



Как выяснилось, задержать лихого угонщика не удалось. Позже он бросил машину на улицах ДНТ и сбежал.





В пятницу, 24 марта в пригороде Улан-Удэ, на нулевом километре Заиграеской трассы сняли необычную погоню. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03». На кадрах запечатлено, как сотрудники преследуют автомобилиста, ехавшего по кругу.Всё происходило на участке возле магазина, здесь же стоял припаркованный автобус.