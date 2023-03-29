В пригороде Улан-Удэ по кругу гонялись за угонщиком

Очевидцы сняли произошедшее на видео
В пятницу, 24 марта в пригороде Улан-Удэ, на нулевом километре Заиграеской трассы сняли необычную погоню. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03». На кадрах запечатлено, как сотрудники преследуют автомобилиста, ехавшего по кругу.
Всё происходило на участке возле магазина, здесь же стоял припаркованный автобус.
Как выяснил «Байкал-Daily», этот автомобиль был угнан, а за рулём в момент погони находился подозреваемый.
В УГИБДД по Бурятии сообщили, что в ходе преследования водитель подвергал опасности других участников дорожного движения.
Как выяснилось, задержать лихого угонщика не удалось. Позже он бросил машину на улицах ДНТ и сбежал.
Очевидцы сняли произошедшее на видео
Мужчину отправили в колонию строгого режима
Детей передали сотрудникам ПДН
Пенсионеры отдали аферистами почти 400 тысяч рублей
Воздушное судно несогласованно «приводнилось» в особо охраняемой зоне
Подросток влез в дом к одинокой женщине ночью
Она прогуливалась там с мужем и ребёнком
Это связано с резким потеплением
Мужчина, «праздно» проводивший время в республике, отправится за решётку
Проводится доследственная проверка
После расправы убийца спрятал тело в диван
Пожар произошёл в Курумкане
Женщина приготовила для аферистов 100 тысяч рублей
Вор выронил улику на месте преступления
Водитель чудом выжил