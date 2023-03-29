Житель Бурятии укусил полицейского

Мужчину отправили в колонию строгого режима



40-летний житель Селенгинского района Бурятии, напавший на полицейского и укусивший его, получил реальный срок.



- В сентябре 2022 года сотрудники полиции проводили следственные действия на месте происшествия. В это время свидетель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая выполнять требования сотрудников не препятствовать, набросился на полицейского со словами угрозы применения насилия. Мужчина толкнул представителя власти, ударил кулаком по лицу и укусил за руку, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал нападавшего виновным в применении насилия, в отношении представителя власти. Отметим, ранее мужчина был судим. Он получил два года в исправительной колонии строгого режима.



