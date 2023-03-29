29 марта

28 марта

Популярное

Житель Бурятии укусил полицейского

Житель Бурятии укусил полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.r
Мужчину отправили в колонию строгого режима

40-летний житель Селенгинского района Бурятии, напавший на полицейского и укусивший его, получил реальный срок.

- В сентябре 2022 года сотрудники полиции проводили следственные действия на месте происшествия. В это время свидетель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая выполнять требования сотрудников не препятствовать, набросился на полицейского со словами угрозы применения насилия. Мужчина толкнул представителя власти, ударил кулаком по лицу и укусил за руку, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал нападавшего виновным в применении насилия, в отношении представителя власти. Отметим, ранее мужчина был судим. Он получил два года в исправительной колонии строгого режима.

насилие в отношении представителя власти

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ по кругу гонялись за угонщиком
В пригороде Улан-Удэ по кругу гонялись за угонщиком
Происшествия, 29.03.2023
Очевидцы сняли произошедшее на видео
Житель Бурятии укусил полицейского
Житель Бурятии укусил полицейского
Происшествия, 29.03.2023
Мужчину отправили в колонию строгого режима
В Улан-Удэ со льда сняли шестерых школьников
В Улан-Удэ со льда сняли шестерых школьников
Происшествия, 29.03.2023
Детей передали сотрудникам ПДН
Пожилые жители Иркутской области стали жертвами мошенников
Пожилые жители Иркутской области стали жертвами мошенников
Происшествия, 29.03.2023
Пенсионеры отдали аферистами почти 400 тысяч рублей 
На Байкале инспекторы задержали самолёт
На Байкале инспекторы задержали самолёт
Происшествия, 28.03.2023
Воздушное судно несогласованно «приводнилось» в особо охраняемой зоне
В Бурятии 16-летний грабитель пытался задушить пенсионерку
В Бурятии 16-летний грабитель пытался задушить пенсионерку
Происшествия, 28.03.2023
Подросток влез в дом к одинокой женщине ночью
На Сахалине осудили военного, который отправился «отдыхать» от службы в Бурятию
На Сахалине осудили военного, который отправился «отдыхать» от службы в Бурятию
Происшествия, 28.03.2023
Мужчина, «праздно» проводивший время в республике, отправится за решётку
Житель Иркутской области до смерти забил мужчину пуфиком
Житель Иркутской области до смерти забил мужчину пуфиком
Происшествия, 28.03.2023
После расправы убийца спрятал тело в диван
96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги
96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги
Происшествия, 28.03.2023
Женщина приготовила для аферистов 100 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^