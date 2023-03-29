29 марта

28 марта

Популярное

В Улан-Удэ со льда сняли шестерых школьников

В Улан-Удэ со льда сняли шестерых школьников
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Детей передали сотрудникам ПДН

Этот инцидент произошёл накануне в столице Бурятии. При осмотре береговой линии Уды сотрудники поисково-спасательной службы обнаружила на льду сразу шестерых ребятишек – учеников школы №17.

Это уже третий подобный случай за последнее время. Школьников передали сотрудникам ПДН. Теперь родителям, не уследившим за своими детьми, придётся ответить за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. На них составят протокол об административном нарушении. 

В администрации города напомнили: во время весенних каникул жизнь и здоровье подростков напрямую зависят только от взрослых. Улан-удэнцев призвали провести с ними беседы о недопустимости нахождения на льду.

В минувшую субботу, 25 марта, у всех школьников в Улан-Удэ наступили каникулы, которые продлятся 9 дней. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует 3 апреля.

Детей в это время возьмут под контроль. В городе на прошлой неделе начались межведомственные рейды по профилактике несчастных случаев, которые проходят возле водоёмов и на объектах железнодорожного транспорта. В них принимают сотрудники КДН, представители поисково-спасательной службы, городского линейного отдела внутренних дел на транспорте и инспекторы ПДН УМВД по Улан-Удэ. 
дети лёд Уда спасатели безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ по кругу гонялись за угонщиком
В пригороде Улан-Удэ по кругу гонялись за угонщиком
Происшествия, 29.03.2023
Очевидцы сняли произошедшее на видео
Житель Бурятии укусил полицейского
Житель Бурятии укусил полицейского
Происшествия, 29.03.2023
Мужчину отправили в колонию строгого режима
В Улан-Удэ со льда сняли шестерых школьников
В Улан-Удэ со льда сняли шестерых школьников
Происшествия, 29.03.2023
Детей передали сотрудникам ПДН
Пожилые жители Иркутской области стали жертвами мошенников
Пожилые жители Иркутской области стали жертвами мошенников
Происшествия, 29.03.2023
Пенсионеры отдали аферистами почти 400 тысяч рублей 
На Байкале инспекторы задержали самолёт
На Байкале инспекторы задержали самолёт
Происшествия, 28.03.2023
Воздушное судно несогласованно «приводнилось» в особо охраняемой зоне
В Бурятии 16-летний грабитель пытался задушить пенсионерку
В Бурятии 16-летний грабитель пытался задушить пенсионерку
Происшествия, 28.03.2023
Подросток влез в дом к одинокой женщине ночью
На Сахалине осудили военного, который отправился «отдыхать» от службы в Бурятию
На Сахалине осудили военного, который отправился «отдыхать» от службы в Бурятию
Происшествия, 28.03.2023
Мужчина, «праздно» проводивший время в республике, отправится за решётку
Житель Иркутской области до смерти забил мужчину пуфиком
Житель Иркутской области до смерти забил мужчину пуфиком
Происшествия, 28.03.2023
После расправы убийца спрятал тело в диван
96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги
96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги
Происшествия, 28.03.2023
Женщина приготовила для аферистов 100 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^