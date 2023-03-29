В Улан-Удэ со льда сняли шестерых школьников









Детей в это время возьмут под контроль. В городе на прошлой неделе В минувшую субботу, 25 марта, у всех школьников в Улан-Удэ наступили каникулы, которые продлятся 9 дней. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует 3 апреля.Детей в это время возьмут под контроль. В городе на прошлой неделе начались межведомственные рейды по профилактике несчастных случаев, которые проходят возле водоёмов и на объектах железнодорожного транспорта. В них принимают сотрудники КДН, представители поисково-спасательной службы, городского линейного отдела внутренних дел на транспорте и инспекторы ПДН УМВД по Улан-Удэ.

Этот инцидент произошёл накануне в столице Бурятии. При осмотре береговой линии Уды сотрудники поисково-спасательной службы обнаружила на льду сразу шестерых ребятишек – учеников школы №17.Это уже третий подобный случай за последнее время. Школьников передали сотрудникам ПДН. Теперь родителям, не уследившим за своими детьми, придётся ответить за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. На них составят протокол об административном нарушении.В администрации города напомнили: во время весенних каникул жизнь и здоровье подростков напрямую зависят только от взрослых. Улан-удэнцев призвали провести с ними беседы о недопустимости нахождения на льду.