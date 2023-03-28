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В Бурятии эвакуировали женщину, повредившую ногу на пути к водопаду

В Бурятии эвакуировали женщину, повредившую ногу на пути к водопаду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она прогуливалась там с мужем и ребёнком

Этот инцидент произошёл в Тункинском районе Бурятии вечером 27 марта. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в районе водопада в полутора километрах от посёлка Аршан получила травму 34-летняя женщина.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, пострадавшая вместе с ребёнком и супругом прогуливались по тропе здоровья. Поднимаясь по лестнице к водопаду, она подвернула ногу и не смогла передвигаться самостоятельно.

Прибыв на место, спасатели оказали женщине первую доврачебную помощь, дали ей обезболивающее и наложили шину, а после положили на носилки и с применением страховки эвакуировали её в Аршан по сложной скалистой местности.

Благодаря своевременной и профессиональной помощи пострадавшую доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. Её передали сотрудникам скорой помощи.
пострадавшие спасатели

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