В Бурятии эвакуировали женщину, повредившую ногу на пути к водопаду

Она прогуливалась там с мужем и ребёнком



Этот инцидент произошёл в Тункинском районе Бурятии вечером 27 марта. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в районе водопада в полутора километрах от посёлка Аршан получила травму 34-летняя женщина.



Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, пострадавшая вместе с ребёнком и супругом прогуливались по тропе здоровья. Поднимаясь по лестнице к водопаду, она подвернула ногу и не смогла передвигаться самостоятельно.



Прибыв на место, спасатели оказали женщине первую доврачебную помощь, дали ей обезболивающее и наложили шину, а после положили на носилки и с применением страховки эвакуировали её в Аршан по сложной скалистой местности.



Благодаря своевременной и профессиональной помощи пострадавшую доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. Её передали сотрудникам скорой помощи.

