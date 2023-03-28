В Забайкалье рабочий погиб на руднике при обрушении бетонного массива

Стали известны подробности гибели рабочего на руднике в Забайкальском крае.
Трагедия произошла около трёх часов ночи 26 марта на одном из рудников ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского», сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, 23-летний работник предприятия погиб в забое в результате обрушения части бетонного массива.
- В настоящий момент следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий. С участием специалистов Гостехнадзора осмотрено место происшествия, опрошены работники и руководство предприятия, запрошены и изучаются документы. Следователи назначат проведение необходимых исследований, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Прокуратура региона поставила ход проверки на контроль.