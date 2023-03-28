Житель Иркутской области до смерти забил мужчину пуфиком

После расправы убийца спрятал тело в диван



В городе Шелехов Иркутской области предстал перед судом 32-летний местный житель, до смерти забивший нового знакомого. Подсудимого признали виновным в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.



Всё произошло 2 декабря 2021 года. Мужчина пригласил к себе в квартиру 41-летнего гостя, с которым недавно познакомился у магазина. Однако во время распития алкоголя между новыми приятелями возник конфликт.



- Ночью во время пьяного застолья между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс гостю множественные удары руками, ногами и пуфиком по различным частям тела. А затем, вооружившись кухонным ножом, нанёс один удар в область передней поверхности правого бедра, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



После потасовки хозяин покинул квартиру и гулял по городу до утра. Когда он вернулся, раненый собутыльник ещё был живой. Тогда он ушёл на улицу, не оказав никакой помощи.



Вечером, убедившись, что его гость скончался, мужчина спрятал тело в диван и замыл кровь. При попытке скрыться он был задержан полицейскими.



Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

