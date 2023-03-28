28 марта

27 марта

Популярное

Житель Иркутской области до смерти забил мужчину пуфиком

Житель Иркутской области до смерти забил мужчину пуфиком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После расправы убийца спрятал тело в диван

В городе Шелехов Иркутской области предстал перед судом 32-летний местный житель, до смерти забивший нового знакомого. Подсудимого признали виновным в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.

Всё произошло 2 декабря 2021 года. Мужчина пригласил к себе в квартиру 41-летнего гостя, с которым недавно познакомился у магазина. Однако во время распития алкоголя между новыми приятелями возник конфликт.

- Ночью во время пьяного застолья между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс гостю множественные удары руками, ногами и пуфиком по различным частям тела. А затем, вооружившись кухонным ножом, нанёс один удар в область передней поверхности правого бедра, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

После потасовки хозяин покинул квартиру и гулял по городу до утра. Когда он вернулся, раненый собутыльник ещё был живой. Тогда он ушёл на улицу, не оказав никакой помощи.

Вечером, убедившись, что его гость скончался, мужчина спрятал тело в диван и замыл кровь. При попытке скрыться он был задержан полицейскими.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги
96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги
Происшествия, 28.03.2023
Женщина приготовила для аферистов 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ неадекватный наркоман заперся в гостиничном номере
В Улан-Удэ неадекватный наркоман заперся в гостиничном номере
Происшествия, 28.03.2023
Он разговаривал сам с собой и ни на что не реагировал
В Бурятии стали чаще травиться палёным алкоголем
В Бурятии стали чаще травиться палёным алкоголем
Происшествия, 28.03.2023
За год от суррогатного алкоголя скончались 138 человек
В Бурятии назвали район с очень высоким уровнем подростковой преступности
В Бурятии назвали район с очень высоким уровнем подростковой преступности
Происшествия, 28.03.2023
Информацию озвучили на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов Бурятии
Село в Бурятии подтопило из-за резкого потепления и таяния реки
Село в Бурятии подтопило из-за резкого потепления и таяния реки
Происшествия, 28.03.2023
Ситуацию уже взяли под контроль в правительстве республики
У жителя Иркутской области конфисковали автомобиль
У жителя Иркутской области конфисковали автомобиль
Происшествия, 28.03.2023
Мужчина ездил на машине в нетрезвом виде 
В Бурятии под лёд едва не ушёл автомобиль
В Бурятии под лёд едва не ушёл автомобиль
Происшествия, 28.03.2023
На помощь людям пришли спасатели 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^