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В Бурятии сгорела крыша двухквартирного жилого дома

В Бурятии сгорела крыша двухквартирного жилого дома
Происшествия,  Фото:18-й Курумканский отряд ГПС РБ
Пожар произошёл в Курумкане

Сегодня утром на улице Профсоюзная в селе Курумкан в Бурятии загорелся жилой двухквартирный дом.

- На момент прибытия пожарных горели веранда одной из квартир и крыша дома. В результате пожара огнем уничтожена веранда квартиры на площади 16 кв.м. и крыша двухквартирного дома на общей площади 112 кв.м., - сообщили в 18-м Курумканского отряде Государственной противопожарной службы Бурятии.

По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электопроводки.

Пожарные напоминают, что нужно пользоваться только исправной электропроводкой; не допускать скруток проводов; не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.
пожар

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