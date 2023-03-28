В Бурятии сгорела крыша двухквартирного жилого дома

Происшествия, Фото: 18-й Курумканский отряд ГПС РБ

Пожар произошёл в Курумкане



Сегодня утром на улице Профсоюзная в селе Курумкан в Бурятии загорелся жилой двухквартирный дом.



- На момент прибытия пожарных горели веранда одной из квартир и крыша дома. В результате пожара огнем уничтожена веранда квартиры на площади 16 кв.м. и крыша двухквартирного дома на общей площади 112 кв.м., - сообщили в 18-м Курумканского отряде Государственной противопожарной службы Бурятии.



По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электопроводки.



Пожарные напоминают, что нужно пользоваться только исправной электропроводкой; не допускать скруток проводов; не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.

