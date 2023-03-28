Пожар произошёл в Курумкане
Сегодня утром на улице Профсоюзная в селе Курумкан в Бурятии загорелся жилой двухквартирный дом.
- На момент прибытия пожарных горели веранда одной из квартир и крыша дома. В результате пожара огнем уничтожена веранда квартиры на площади 16 кв.м. и крыша двухквартирного дома на общей площади 112 кв.м., - сообщили в 18-м Курумканского отряде Государственной противопожарной службы Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электопроводки.
Пожарные напоминают, что нужно пользоваться только исправной электропроводкой; не допускать скруток проводов; не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.
В Бурятии сгорела крыша двухквартирного жилого дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл в Курумкане
Женщина приготовила для аферистов 100 тысяч рублей
Вор выронил улику на месте преступления
Водитель чудом выжил
Он разговаривал сам с собой и ни на что не реагировал
Пожар случился ближе к полуночи
Проверку проводят следователи
За год от суррогатного алкоголя скончались 138 человек
Информацию озвучили на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов Бурятии
Автомобиль перевернулся на крышу
Один из участников аварии был пьян
Ситуацию уже взяли под контроль в правительстве республики
Мужчина ездил на машине в нетрезвом виде
Начата доследственная проверка
На помощь людям пришли спасатели