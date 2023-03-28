На Байкале инспекторы задержали самолёт

Воздушное судно несогласованно «приводнилось» в особо охраняемой зоне



Самолёт на льду пролива Малое Море Прибайкальского национального парка в Иркутской области обнаружили инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В практике учреждения такое несогласованное «приводнение» на акваторию в границах особо охраняемой природной территории произошло впервые.



Снижающийся легкомоторный самолёт государственные инспекторы заметили с суши во время патрулирования. К месту его вероятной посадки они направились незамедлительно, чтобы выяснить причину манёвра.



- Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед, - рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов. – Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства. Составлен протокол по статье 8.39 Административного кодекса. Нарушители покинули границы Прибайкальского национального парка по нашему требованию сразу после оформления соответствующих документов.



Как сообщили в учреждении, полёты и приземление на администрируемых ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» особо охраняемых природных территориях строго регламентируются. В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике есть участки, где появление любого воздушного судна и связанного с ним беспокойства для представителей фауны может нанести серьёзный ущерб в том числе редким и краснокнижным видам (например, птицы могут покинуть гнездо и обречь потомство на гибель).

