Он разговаривал сам с собой и ни на что не реагировал
Вечером на пульт вневедомственной охраны в Улан-Удэ поступил сигнал о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в гостинице на улице Кирова. Росгвардейцы тут же отправились на место.
Администратор гостиницы рассказала, что один из постояльцев громко кричит в номере. Гость шумел, тревожил постояльцев в соседних номерах, на замечания не реагировал и дверь в номер не открывал.
Росгвардейцы, проникнув в номер, застали гражданина в неадекватном состоянии. Он разговаривал сам с собой и ни на что не реагировал.
В ходе осмотра комнаты в дорожной сумке постояльца был обнаружен полиэтиленовый пакетик, наполненный подозрительным порошком. Неадекватного мужчину росгвардейцы доставили в полицию.
- Задержанный, 28-летний ранее неоднократно судимый местный житель, после того, как пришёл в себя, пояснил, что приобрёл запрещённое вещество для личного употребления. Экспертиза показала, что изъятое вещество - это синтетический наркотик, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ неадекватный наркоман заперся в гостиничном номере
Происшествия, Фото:
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