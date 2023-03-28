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В Улан-Удэ неадекватный наркоман заперся в гостиничном номере

В Улан-Удэ неадекватный наркоман заперся в гостиничном номере
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он разговаривал сам с собой и ни на что не реагировал

Вечером на пульт вневедомственной охраны в Улан-Удэ поступил сигнал о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в гостинице на улице Кирова. Росгвардейцы тут же отправились на место.

Администратор гостиницы рассказала, что один из постояльцев громко кричит в номере. Гость шумел, тревожил постояльцев в соседних номерах, на замечания не реагировал и дверь в номер не открывал.

Росгвардейцы, проникнув в номер, застали гражданина в неадекватном состоянии. Он разговаривал сам с собой и ни на что не реагировал.

В ходе осмотра комнаты в дорожной сумке постояльца был обнаружен полиэтиленовый пакетик, наполненный подозрительным порошком. Неадекватного мужчину росгвардейцы доставили в полицию.

- Задержанный, 28-летний ранее неоднократно судимый местный житель, после того, как пришёл в себя, пояснил, что приобрёл запрещённое вещество для личного употребления. Экспертиза показала, что изъятое вещество - это синтетический наркотик, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
наркотики Росгвардия

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