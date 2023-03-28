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В Иркутской области из-за короткого замыкания горела автомойка

В Иркутской области из-за короткого замыкания горела автомойка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар случился ближе к полуночи

Вчера в 23:22 в Усть-Илимске произошёл пожар в одноэтажном деревянном здании автомойки на улице Интернационалистов.

На место были направлены четыре пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли здания с высоким чердачным помещением шёл дым. Горело потолочное перекрытие и кровля здания.

Как выяснилось, очаг пожара находился в комнате отдыха посетителей на первом этаже, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.


Пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно. Из горящего строения были спасены автомобиль и квадроцикл.

Пожар потушили за 20 минут на площади 96 квадратных метров. Огнём повреждены мебель в комнате отдыха посетителей, потолочное перекрытие, кровля.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. 

пожар

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