В Иркутской области из-за короткого замыкания горела автомойка









Вчера в 23:22 в Усть-Илимске произошёл пожар в одноэтажном деревянном здании автомойки на улице Интернационалистов.На место были направлены четыре пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли здания с высоким чердачным помещением шёл дым. Горело потолочное перекрытие и кровля здания.Как выяснилось, очаг пожара находился в комнате отдыха посетителей на первом этаже, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.Пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно. Из горящего строения были спасены автомобиль и квадроцикл.Пожар потушили за 20 минут на площади 96 квадратных метров. Огнём повреждены мебель в комнате отдыха посетителей, потолочное перекрытие, кровля.По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.