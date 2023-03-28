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Иркутян предупредили о возможности подтопления

Иркутян предупредили о возможности подтопления
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с резким потеплением

В ближайшие дни в Иркутске ожидается резкое потепление. В связи с этим жителей города предупреждают о возможности подтопления. Специалисты рекомендует заблаговременно провести уборку снега и мусора с прилегающей придомовой территории, контролировать сток талых вод и состояние водоотводных канав на своих участках.

По информации Иркутского гидрометцентра, 29 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Днём температура составит +13, +15 градусов.

30 марта в Иркутске прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днём столбик термометра поднимется до +15, +17 градусов.

- Накануне подразделения МКУ «Безопасный город» провели учения и отработали порядок действий в случае ухудшения паводковой обстановки. Приведены в готовность мотопомпы для откачки воды и другое оборудование, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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