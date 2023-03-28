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В Бурятии машину пьяного водителя раздавило столбом

В Бурятии машину пьяного водителя раздавило столбом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобиль перевернулся на крышу

Накануне, 27 марта, в Кяхте пьяный водитель попал в ДТП.

В 23:20 на улице Калинина 42-летний мужчина, ехавший пьяный за рулём «Тойоты Премио», не справился с управлением. Он влетел в столб, повалив его. Автомобиль перевернулся на крышу, а столб рухнул сверху.

- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Результат его освидетельствования – 0,78 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно ДТП с пострадавшим произошло ночью в Улан-Удэ. На улице Боевая столкнулись две иномарки: один из водителей был пьян, но, по предварительным данным, не он был виновником столкновения. Травмы получила 16-летняя пассажирка. 
ДТП алкогольное опьянение

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