Мужчина ездил на машине в нетрезвом виде
39-летний житель города Черемхово признан виновным по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Суд установил, что в сентябре 2022 года в вечернее время подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «ГАЗ 31029», двигаясь по участку местности на территории АЗС-77 в посёлке Кутулик Аларского района Иркутской области. Этот факт выявлен по результатам освидетельствования сотрудниками ГИБДД. Поскольку водитель ранее подвергнут административному наказанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде, в отношении мужчины инициировано уголовное преследование.
Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Также, судом конфискован автомобиль «ГАЗ 31029» в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
У жителя Иркутской области конфисковали автомобиль
Происшествия, Фото:
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