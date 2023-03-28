У жителя Иркутской области конфисковали автомобиль

Мужчина ездил на машине в нетрезвом виде



39-летний житель города Черемхово признан виновным по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».



Суд установил, что в сентябре 2022 года в вечернее время подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «ГАЗ 31029», двигаясь по участку местности на территории АЗС-77 в посёлке Кутулик Аларского района Иркутской области. Этот факт выявлен по результатам освидетельствования сотрудниками ГИБДД. Поскольку водитель ранее подвергнут административному наказанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде, в отношении мужчины инициировано уголовное преследование.



Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Также, судом конфискован автомобиль «ГАЗ 31029» в доход государства.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

