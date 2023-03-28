Начата доследственная проверка
27 марта в социальных сетях появилась информация о неудовлетворительном состоянии жилого дома в забайкальском городе Шилка. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.
По данным соцсетей, управляющие компании ненадлежащим образом обслуживают жилой дом в городе Шилке Шилкинского района Забайкальского края. Несмотря на неудовлетворительное состояние жилого дома, коммунальные службы в течение нескольких лет не проводили необходимого ремонта кровли, электрической проводки.
- В результате ненадлежащего выполнения обязанностей по обеспечению безопасных условий проживания правам жителей дома нанесён существенный вред. Имеются случаи, когда ввиду аварийного состояния электрической проводки жителей дома било электрическим током, - сообщили в пресс-службе следкома.
Следователи СК проводят проверку по статье 293 УК РФ – халатность. Следователи осматривают дом, о котором идёт речь в публикации, опрашивают жителей дома. Будет запрошена и изучена документация на жилой дом, следователи установят и опросят представителей управляющей компании, администрации города.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье жильцов аварийного дома бьёт током
Происшествия, Фото:
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