На помощь людям пришли спасатели
Лёд на озере Байкал активно разрушается. Существует угроза подвижки ледового поля, образования многочисленных трещин и разломов.
Ночью, 25 марта, на реке Аргада в 35 километрах от в селе Могойто Курумканском районе Бурятии передними колёсами провалился под лёд легковой автомобиль. В машине находились два человека, которые самостоятельно эвакуировались на берег, пострадавших нет. Из Курумкана выехал экипаж ГИБДД, из Могойто работники пожарной части. Совместными усилиями автомобиль был извлечён из ледового плена.
В этот же день утром от оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что спасатели Северобайкальского подразделения выехали в местность «Туртукит» на озеро Байкал в Северо-Байкальском районе. Примерно в 1 км от берега, мужчина на личном автомобиле попал в снежный занос и у него ухудшилось самочувствие. Помощь автомобилисту оказали родственники.
- С наступлением весенних каникул особое внимание родителям следует уделять детям. У них появляется больше свободного времени, и они чаще остаются без присмотра взрослых. В этот период важно напомнить школьникам правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребёнку, что детям строго запрещается находиться у водоёмов, расскажите о последствиях провалов под лёд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Стоит отметить, профилактическую работу с подрастающим поколением активно проводит инспекторский состав ГИМС Главного управления МЧС России по республике. Так, с начала года специалистами проведено 243 занятия в учебных заведениях республики.
В Бурятии под лёд едва не ушли два автомобили
Происшествия, Фото:
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