В Бурятии под лёд едва не ушли два автомобили

Лёд на озере Байкал активно разрушается. Существует угроза подвижки ледового поля, образования многочисленных трещин и разломов.Ночью, 25 марта, на реке Аргада в 35 километрах от в селе Могойто Курумканском районе Бурятии передними колёсами провалился под лёд легковой автомобиль. В машине находились два человека, которые самостоятельно эвакуировались на берег, пострадавших нет. Из Курумкана выехал экипаж ГИБДД, из Могойто работники пожарной части. Совместными усилиями автомобиль был извлечён из ледового плена.В этот же день утром от оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что спасатели Северобайкальского подразделения выехали в местность «Туртукит» на озеро Байкал в Северо-Байкальском районе. Примерно в 1 км от берега, мужчина на личном автомобиле попал в снежный занос и у него ухудшилось самочувствие. Помощь автомобилисту оказали родственники.- С наступлением весенних каникул особое внимание родителям следует уделять детям. У них появляется больше свободного времени, и они чаще остаются без присмотра взрослых. В этот период важно напомнить школьникам правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребёнку, что детям строго запрещается находиться у водоёмов, расскажите о последствиях провалов под лёд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Стоит отметить, профилактическую работу с подрастающим поколением активно проводит инспекторский состав ГИМС Главного управления МЧС России по республике. Так, с начала года специалистами проведено 243 занятия в учебных заведениях республики.