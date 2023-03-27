В общей сложности за выходные забайкальцы потеряли более 8 млн рублей
В Забайкальском крае продолжается череда телефонных мошенничеств. Самый крупный ущерб был причинён 59-летнему жителю Читы, который перевёл мошенникам 4 млн 344 тысячи рублей.
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что с его банковского счёта пытаются списать деньги, предложив обезопасить их. Читинец перевёл имевшиеся у него 2,1 млн рублей на указанные «безопасные счета».
Спустя некоторое время ему вновь позвонил неизвестный и представился полицейским. Аферист сообщил, что теперь на его имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы якобы помочь полиции поймать преступников и сохранить деньги, читинцу необходимо исчерпать кредитный лимит, снять деньги и перевести их на безопасные «ячейки».
После операции доверчивый мужчина лишился ещё более 2,2 млн рублей. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, за выходные на уловки мошенников попались три пенсионерки. Они лишились своих сбережений, якобы спасая своих родственников от уголовной ответственности.
- Помогая своим родственникам избежать наказания за совершенное ДТП, три пенсионерки из Читы отдали мошенникам 335, 240 и 175 тысяч рублей. Во всех случаях, узнав, что с их родственниками всё в порядке, они обратились в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела. Полиция ищет преступников.
В общей сложности забайкальцы потеряли за выходные 8,1 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях жительница Оловяннинского района Забайкальского края перевела лжесотрудникам ФСБ 800 тысяч рублей.
Ранее в Чите семейная пара оформила кредиты почти на 7 млн и отдала их мошенникам.
Житель Читы перевёл мошенникам свыше 4 млн рублей
Происшествия, Фото:
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