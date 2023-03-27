27 марта

26 марта

Популярное

Житель Читы перевёл мошенникам свыше 4 млн рублей

Житель Читы перевёл мошенникам свыше 4 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В общей сложности за выходные забайкальцы потеряли более 8 млн рублей

В Забайкальском крае продолжается череда телефонных мошенничеств. Самый крупный ущерб был причинён 59-летнему жителю Читы, который перевёл мошенникам 4 млн 344 тысячи рублей.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что с его банковского счёта пытаются списать деньги, предложив обезопасить их. Читинец перевёл имевшиеся у него 2,1 млн рублей на указанные «безопасные счета».

Спустя некоторое время ему вновь позвонил неизвестный и представился полицейским. Аферист сообщил, что теперь на его имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы якобы помочь полиции поймать преступников и сохранить деньги, читинцу необходимо исчерпать кредитный лимит, снять деньги и перевести их на безопасные «ячейки».

После операции доверчивый мужчина лишился ещё более 2,2 млн рублей. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за выходные на уловки мошенников попались три пенсионерки. Они лишились своих сбережений, якобы спасая своих родственников от уголовной ответственности.

- Помогая своим родственникам избежать наказания за совершенное ДТП, три пенсионерки из Читы отдали мошенникам 335, 240 и 175 тысяч рублей. Во всех случаях, узнав, что с их родственниками всё в порядке, они обратились в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждены уголовные дела. Полиция ищет преступников.

В общей сложности забайкальцы потеряли за выходные 8,1 млн рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях жительница Оловяннинского района Забайкальского края перевела лжесотрудникам ФСБ 800 тысяч рублей.

Ранее в Чите семейная пара оформила кредиты почти на 7 млн и отдала их мошенникам.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Читы перевёл мошенникам свыше 4 млн рублей
Житель Читы перевёл мошенникам свыше 4 млн рублей
Происшествия, 27.03.2023
В общей сложности за выходные забайкальцы потеряли более 8 млн рублей
Житель Иркутской области убил пенсионера, сделавшего замечание из-за громкой музыки
Житель Иркутской области убил пенсионера, сделавшего замечание из-за громкой музыки
Происшествия, 27.03.2023
Молодой человек выхватил у пожилого мужчины оружие и выстрелил
Читинец угодил в ДТП на угнанной Toyota Succeed
Читинец угодил в ДТП на угнанной Toyota Succeed
Происшествия, 27.03.2023
Угонщик приметил автомобиль на парковке у бара
В Улан-Удэ на улице нашли тело пожилого мужчины
В Улан-Удэ на улице нашли тело пожилого мужчины
Происшествия, 27.03.2023
По предварительным данным, пенсионеру резко стало плохо
19-летний житель Забайкалья украл мотоцикл, разобрав его на части
19-летний житель Забайкалья украл мотоцикл, разобрав его на части
Происшествия, 27.03.2023
Угонщик погрузил украденный транспорт в свой мотоцикл
Жителя Бурятии осудили за ложные показания
Жителя Бурятии осудили за ложные показания
Происшествия, 27.03.2023
Мужчина солгал, пытаясь помочь другу-преступнику
В Байкальске поезд насмерть сбил женщину
В Байкальске поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, 27.03.2023
Она переходила пути в неположенном месте
В Бурятии весь день тушили цех по производству палочек для еды
В Бурятии весь день тушили цех по производству палочек для еды
Происшествия, 27.03.2023
Полностью ликвидировать крупный пожар удалось лишь поздним вечером
В Бурятии отправили в колонию афериста из Свердловской области
В Бурятии отправили в колонию афериста из Свердловской области
Происшествия, 27.03.2023
Мужчина выманивал деньги под предлогом инвестиций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^