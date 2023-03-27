Житель Иркутской области убил пенсионера, сделавшего замечание из-за громкой музыки

Молодой человек выхватил у пожилого мужчины оружие и выстрелил



В селе Моты Шелеховского района Иркутской области 18-летнего местного жителя задержали за убийство 62-летнего мужчины.



Всё произошло ночью 24 марта. По данным следствия, у компании молодых людей и девушек возник конфликт с 62-летним местным жителем. Мужчина сделал им замечание из-за громкой музыки.



Между 18-летним юношей и мужчиной началась драка, в ходе которой молодой человек выхватил у пенсионера оружие из рук и выстрелил в оппонента. От полученного ранения мужчина скончался.



- Сотрудники уголовного розыска доставили в ОВД всех участников инцидента для дачи их действиям правовой оценки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стрелявший задержан.





