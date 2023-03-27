Молодой человек выхватил у пожилого мужчины оружие и выстрелил
В селе Моты Шелеховского района Иркутской области 18-летнего местного жителя задержали за убийство 62-летнего мужчины.
Всё произошло ночью 24 марта. По данным следствия, у компании молодых людей и девушек возник конфликт с 62-летним местным жителем. Мужчина сделал им замечание из-за громкой музыки.
Между 18-летним юношей и мужчиной началась драка, в ходе которой молодой человек выхватил у пенсионера оружие из рук и выстрелил в оппонента. От полученного ранения мужчина скончался.
- Сотрудники уголовного розыска доставили в ОВД всех участников инцидента для дачи их действиям правовой оценки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стрелявший задержан.
Житель Иркутской области убил пенсионера, сделавшего замечание из-за громкой музыки
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек выхватил у пожилого мужчины оружие и выстрелил
Ребёнка уже перевели в общую палату
Угонщик приметил автомобиль на парковке у бара
По предварительным данным, пенсионеру резко стало плохо
Момент аварии сняла видеокамера
Угонщик погрузил украденный транспорт в свой мотоцикл
Мужчина солгал, пытаясь помочь другу-преступнику
Сотрудница перехитрила преступника
Вор получил условный срок
Наезд произошёл в Слюдянском районе
Она переходила пути в неположенном месте
Полностью ликвидировать крупный пожар удалось лишь поздним вечером
Поздним вечером столкнулись грузовик и мотоцикл
Мужчина выманивал деньги под предлогом инвестиций
Женщина купила себе Lexus почти за полмиллиона рублей