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Читинец угодил в ДТП на угнанной Toyota Succeed

Читинец угодил в ДТП на угнанной Toyota Succeed
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Угонщик приметил автомобиль на парковке у бара

30-летний житель Читы сообщил в полицию об угоне его автомобиля Toyota Succeed. Мужчина припарковался возле местного бара и ушёл. Когда вернулся на парковку, авто уже не было.

Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции.

Во время патрулирования улиц города сотрудники ДПС обнаружили подходящий под ориентировку автомобиль. Машина попала в ДТП, а водителя задержали на месте.

- В ходе работы с подозреваемым установлено, что накануне он находился около бара и видел стоящий на парковке автомобиль. Подозреваемый увидел, что одна из дверей автомобиля не заперта, завёл транспортное средство и скрылся, однако во время движения автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальском краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль был изъят и вернут владельцу.
ДТП угон

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