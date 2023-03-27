В Улан-Удэ на улице нашли тело пожилого мужчины



Всё произошло в 11-м часу утра на улице Ринчино.



- В 10:14 в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи об обнаружении тела пожилого человека неподалёку от дома по Ринчино, 21. По предварительной информации, скорую помощь вызвали очевидцы, которые заметили на улице пожилого гражданина в плохом самочувствии, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личность умершего. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.





27 марта в 102 микрорайоне Улан-Удэ прямо на улице скончался пожилой мужчина. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».