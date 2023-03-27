Угонщик погрузил украденный транспорт в свой мотоцикл
В полицию в Балейском районн Забайкальского края обратился житель села Коробово с заявлением о краже мотоцикла «ИЖ-Планета». Сумму ущерба составила 35 тысяч рублей.
Хозяин мотоцикла не загнал его в гараж, а оставил без присмотра во дворе. На месте происшествия полицейские следы протектора шин от другого мотоцикла, а также запчасти от украденного транспорта.
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения полиции 19-летний местный житель.
- Злоумышленник, заметив стоящий без присмотра двухколёсный транспорт, снял с него аккумулятор и колёса, оставив их на месте происшествия, а само транспортное средство погрузил на свой мотоцикл и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
19-летний житель Забайкалья украл мотоцикл, разобрав его на части
Происшествия, Фото:
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