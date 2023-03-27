Жителя Бурятии осудили за ложные показания

Мужчина солгал, пытаясь помочь другу-преступнику



Житель Бурятии, будучи свидетелем по уголовному делу, на суде дал ложные показания. Он выгораживал друга, помочь ему избежать уголовной ответственности.



- Приговором Гусиноозёрского городского суда В. осуждён по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание». Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, - сообщили в пресс-службе суда.



Также с него в доход федерального бюджета взысканы процессуальные издержки на оплату услуг адвоката – всего более 10 тысяч рублей.

