В Улан-Удэ осудили похитителя радиаторов и полотенцесушителей





В итоге злоумышленника признали виновным по по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Ему дали ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.



В начале марта перед судом за серю краж предстал житель бурятской столицы. Как выяснилось, он воровал радиаторы и полотенцесушители с территории недостроенных домов.На заседании улан-удэнец полностью признал свою вину. Он возместил причинённый ущерб.