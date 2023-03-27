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В Улан-Удэ осудили похитителя радиаторов и полотенцесушителей

В Улан-Удэ осудили похитителя радиаторов и полотенцесушителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина отделался условным сроком

В начале марта перед судом за серю краж предстал житель бурятской столицы. Как выяснилось, он воровал радиаторы и полотенцесушители с территории недостроенных домов.

На заседании улан-удэнец полностью признал свою вину. Он возместил причинённый ущерб. 

В итоге злоумышленника признали виновным по по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Ему дали ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
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