В Улан-Удэ осудили похитителя радиаторов и полотенцесушителей

Мужчина отделался условным сроком
В начале марта перед судом за серю краж предстал житель бурятской столицы. Как выяснилось, он воровал радиаторы и полотенцесушители с территории недостроенных домов.
На заседании улан-удэнец полностью признал свою вину. Он возместил причинённый ущерб.
В итоге злоумышленника признали виновным по по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Ему дали ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
Мужчина отделался условным сроком
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