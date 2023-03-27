В Ангарске налётчику на офис микрозаймов отдали билеты банка приколов









Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, оперативники установили приметы преступника. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний местный житель.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Сотрудница отделения микрозаймов в Ангарске перехитрила мужчину, который решил ограбить офис.Преступление произошло 26 марта. Неизвестный в медицинской маске, угрожая отвёрткой, потребовал от сотрудницы передать все деньги из сейфа. Девушка не растерялась и, согласившись с требованиями налётчика, передала ему банкноты, с которыми тот скрылся.Однако преступник даже не подозревал, какое разочарование ждёт его позже. Оказалось, что полученные от менеджера наличные - билеты «банка приколов».