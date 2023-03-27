27 марта

26 марта

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В Ангарске налётчику на офис микрозаймов отдали билеты банка приколов

В Ангарске налётчику на офис микрозаймов отдали билеты банка приколов
Происшествия, 
Сотрудница перехитрила преступника

Сотрудница отделения микрозаймов в Ангарске перехитрила мужчину, который решил ограбить офис.

Преступление произошло 26 марта. Неизвестный в медицинской маске, угрожая отвёрткой, потребовал от сотрудницы передать все деньги из сейфа. Девушка не растерялась и, согласившись с требованиями налётчика, передала ему банкноты, с которыми тот скрылся.

Однако преступник даже не подозревал, какое разочарование ждёт его позже. Оказалось, что полученные от менеджера наличные - билеты «банка приколов».



Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, оперативники установили приметы преступника. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний местный житель.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
разбой

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