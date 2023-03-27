Житель Бурятии украл у спящего мужчины телефон

Вор получил условный срок



Житель Северо-Байкальского района Бурятии украл у спящего мужчины сотовый телефон. В момент кражи вор был в алкогольном опьянении.



Мужчина был задержан. Свою вину он признал, заявил, что раскаялся, а телефон вернул.



Суд рассмотрел дело в общем порядке, с исследованием в судебном заседании доказательств.



- При назначении наказания суд учёл молодой возраст и возврат украденного телефона. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Северобайкальский городской суд.

