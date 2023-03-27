Полностью ликвидировать крупный пожар удалось лишь поздним вечером
Утром 26 марта в селе Бичура разбушевался пожар. В 10:54 в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) республиканского управления МЧС поступило сообщение, что там полыхает крыша цеха. Позже стало известно, что это предприятие по производству палочек для еды.
На место отправились сотрудники пожарных частей 15-го Бичурского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. К моменту их приезда пламя уже охватило кровлю. Угрозы перехода огня на соседние строения не было.
В 11:52 пожар локализовали, однако полностью его удалось потушить лишь в 23:00. Обошлось без пострадавших. Общая площадь возгорания составила 3064 квадратных метра. Причина ещё устанавливается, сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7». Всего пришлось привлечь 30 человек и задействовать 12 единиц техники.
В Бурятии весь день тушили цех по производству палочек для еды
Происшествия, Фото:
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