В Бурятии отправили в колонию афериста из Свердловской области

Мужчина выманивал деньги под предлогом инвестиций
Джидинский районный суд в Бурятии назначил реальный срок мошеннику из Свердловской области. Он виновным в мошенничестве и злоупотреблении доверием, совершённом в значительном, крупном и особо крупном размерах (а два эпизода в составе организованной группы).
- Мужчина с 2018 по 2020 годы под видом инвестиционной деятельности через интернет-сайты привлекал денежные средства граждан, обещая вернуть их с выплатой процентов. Фактически инвестиционная деятельность не осуществлялась, первоначальные выплаты производились за счёт средств вновь привлечённых граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Всего у 12 человек из разных регионов России было похищено 11,2 млн рублей. Среди жертв оказались и жители Бурятии. Ущерб им осуждённый возместил лишь частично.
Суд назначил мошеннику пять лет лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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