Женщина купила себе Lexus почти за полмиллиона рублей
34-летняя жительница Приаргунского района Забайкальскогго края обвиняется в мошенничестве при получении материнского капитала (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
По версии следствия, в 2016 году обвиняемая оформила в кредитно-потребительском кооперативе кредит и заключила с родственниками фиктивный договор о покупке жилья. Предоставив документы в пенсионные органы, она получила 450 тысяч рублей, на которые купила автомобиль Lexus RX 300.
- В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб в сумме 130 тысяч рублей. В остальной части пенсионными органами к ней заявлены исковые требования, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приаргунский районный суд.
За совершение указанного преступления женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом и ограничением свободы.
Забайкалка предстанет перед судом за мошенничество с маткапиталом
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