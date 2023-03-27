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В Забайкалье осудили контрабандистов рогов сайгака

В Забайкалье осудили контрабандистов рогов сайгака
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Крупную партию рогов пытались вывезти в Китай

Суд вынес приговор жителю Приаргунского района Забайкальского края и иностранцу за попытку контрабанды рогов сайгака за границу. Сайгак занесён в Красную книгу РФ.

- В феврале 2022 года гражданин иностранного государства и его знакомый перевезли 797 рогов сайгака из посёлка Забайкальск в село Староцурухайтуй к воротам пограничной заставы, пытаясь в дальнейшем их незаконно переместить через таможенную границу, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчин задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Позже следователи обнаружили в гараже одного из задержанных ещё 2313 рогов сайгака.

Суд приговорил одного из мужчин к 5 годам 6 месяцам лишения свободы а учётом неотбытого срока в итоге ему назначили шесть лет в колонии общего режима, а также штраф в 250 тысяч рублей. Второго приговорили к четырём годам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.
контрабанда

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