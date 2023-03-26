В Бурятии всем миром тушили пожар, который устроил фермер

Происшествия, Фото: Агентство ГО и ЧС

Владелец животноводческой стоянки развёл огонь на своих сенокосных угодьях



За последние сутки в Бурятии пять раз полыхала сухая растительность, а с начала года в республике зарегистрировали 22 таких возгорания общей площадью в 136 с лишним гектаров.



Так, днем 25 марта пожар произошёл в местности Зун-Тамча в Селенгинском районе. Владелец животноводческой стоянки решил сделать профилактический отжиг на своих сенокосных угодьях. Ветер раздул пламя, и в итоге оно охватило 20 гектаров.



Огонь семь часов тушили сотрудники пожарных частей № 42 и №75 5-го Джидинского отряда ГПС Бурятии их коллеги из МЧС, добровольцы из села Селендума, местные жители, представители сельской администрации и работники лесной охраны, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Другое возгорание случилось в 17 километрах от селенгинского улуса Цайдам. Оно не угрожало ни лесному массиву, ни населённому пункту. С ним справились за 30 минут.



Сухая трава полыхала и в 800 метрах от села Саратовка в Тарбагатайском районе – у железнодорожного переезда. В результате оказалась уничтожена растительность на 50 квадратных метрах. Ещё один пожар в 20 «квадратов», начавшийся из-за неосторожного обращения с огнём, ликвидировали на территории частного домовладения в Баунтовском районе.



Кроме того, трава горела накануне на острове Богородский в Октябрьском районе Улан-Удэ. По всем этим случаям проведут проверку и привлекут виновных к административной ответственности.

