В селе Бурятии от огня пострадали баня и летняя кухня

Происшествия, Фото: Агентство ГО и ЧС

Пожар обошёлся без человеческих жертв



Возгорание произошло в селе Брянск в Кабанском районе. На единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение, что там вспыхнули надворные постройки.



На место отправились сотрудники пожарной части реготделения всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и ПЧ №25 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии.



К их приезду огонь уже охватил летнюю кухню и баню с общей крышей. На тушение ушло 19 минут. В результате пламя повредило кровлю летней кухни, а вторая постройка полностью выгорела изнутри на площади в 35 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – перекал печной трубы в бани, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

