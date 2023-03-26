Пожар обошёлся без человеческих жертв
Возгорание произошло в селе Брянск в Кабанском районе. На единый номер вызова экстренных служб «112» поступило сообщение, что там вспыхнули надворные постройки.
На место отправились сотрудники пожарной части реготделения всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и ПЧ №25 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии.
К их приезду огонь уже охватил летнюю кухню и баню с общей крышей. На тушение ушло 19 минут. В результате пламя повредило кровлю летней кухни, а вторая постройка полностью выгорела изнутри на площади в 35 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – перекал печной трубы в бани, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В селе Бурятии от огня пострадали баня и летняя кухня
Происшествия, Фото:
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