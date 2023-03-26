Житель Бурятии добыл золото на 3 с лишним млн и отделался «условкой»

Мужчина переплавил найденный драгметалл в слитки, а потом закопал своё сокровище









Отягчающих обстоятельств не оказалось. В итоге баунтовцу дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

