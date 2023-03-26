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Житель Бурятии добыл золото на 3 с лишним млн и отделался «условкой»

Житель Бурятии добыл золото на 3 с лишним млн и отделался «условкой»
Происшествия,  Фото:предоставлено Баунтовским райсудом
Мужчина переплавил найденный драгметалл в слитки, а потом закопал своё сокровище

Недавно перед судом предстал 46-летний житель Баунтовского района. Его признали виновным по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса РФ («Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в крупном размере в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий»).

Началась эта история летом. Мужчина ручным способом нелегально добыл природное золото, а затем с помощью газовой горелки переплавил драгоценный металл в четыре слитка общим весом 1138 граммов. Их общую стоимость оценили в три с лишним миллиона рублей.

Слитки сельчанин закопал, планируя потом перевезти их в Багдарин и продать. Однако сокровище изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Бурятии. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. На заседании мужчина признал свою вину полностью. Суд учёл и то, что он раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, привлекается к уголовной ответственности впервые, а также положительные характеристики по месту жительства и наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка. 

 Отягчающих обстоятельств не оказалось. В итоге баунтовцу дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда. 
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