Житель Бурятии добыл золото на 3 с лишним млн и отделался «условкой»

Мужчина переплавил найденный драгметалл в слитки, а потом закопал своё сокровище
Началась эта история летом. Мужчина ручным способом нелегально добыл природное золото, а затем с помощью газовой горелки переплавил драгоценный металл в четыре слитка общим весом 1138 граммов. Их общую стоимость оценили в три с лишним миллиона рублей.
Слитки сельчанин закопал, планируя потом перевезти их в Багдарин и продать. Однако сокровище изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Бурятии. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.
Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. На заседании мужчина признал свою вину полностью. Суд учёл и то, что он раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, привлекается к уголовной ответственности впервые, а также положительные характеристики по месту жительства и наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка.
Отягчающих обстоятельств не оказалось. В итоге баунтовцу дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.