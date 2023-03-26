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В Бурятии женщина поверила мошенникам и залезла в огромный кредит

В Бурятии женщина поверила мошенникам и залезла в огромный кредит
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жительница Гусиноозёрска взяла займ на 740 тысяч рублей

За последнюю неделю от действий интернет-мошенников пострадали 52 жителя республики. Они «подарили» злоумышленникам 5 миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Всего же, по данным надзорного ведомства на 24 марта, жертвами аферистов в Бурятии стал 381 человек. Люди лишились 82 миллионов 300 тысяч.

Происходит такое обычно после общения с преступниками в соцсетях – в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Их обманывают и при совершении сделок купли-продажи и обмене товаров через различные сайты.

Аферисты представляются полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками банков и ФСБ, знакомыми своих жертв, а также покупателями (либо продавцам) товаров. Некоторые называются представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Действуют они по одной и той же схеме: сообщают жителям Бурятии, что у них сняли деньги или что кто-то взял на них кредит, а ещё предлагают подзаработать или оформить компенсации, якобы положенные по закону.

Самая большая сумма, которой за последние семь дней лишилась одна из наших землячек – 740 тысяч рублей. Жительнице Гусиноозёрске позвонил на мобильник неизвестный. Он представился сотрудником банка и заявил, что мошенники оформили кредит на её имя. А потом предложил взять ещё один займ и перевести деньги на указанный счёт, чтобы сохранить средства. Женщина поверила злоумышленнику и сделала всё, как он сказал.
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