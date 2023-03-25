В Бурятии под лёд провалился грузовик с дровами

Происшествия, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

За несколько часов полицейские и спасатели вызволили автомобиль из ледяного плена



В Курумканском районе Бурятии полицейские и спасатели помогли вызволить провалившийся под лёд автомобиль.



Сегодня в 00.35 в полицию Курумканского района поступило сообщение о том, что автомобиль провалился под лёд на реке Аргада.



Водитель грузовика и пассажир пытались самостоятельно вызволить транспортное средство, но не смогли. Мужчины развели костёр для обогрева и, поняв, что самостоятельно им не справиться, вызвали помощь.



- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. За несколько часов полицейские и спасатели вызволили из ледяного плена автомобиль. Однако по внешним признакам полицейские предположили, что водитель, не имеющий прав, находится в состоянии опьянения. От освидетельствования он отказался, вследствие чего был привлечён к административной ответственности по ст.12. 26 КРФобАП, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности выезда на лёд.

