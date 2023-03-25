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В Бурятии под лёд провалился грузовик с дровами

В Бурятии под лёд провалился грузовик с дровами
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
За несколько часов полицейские и спасатели вызволили автомобиль из ледяного плена

В Курумканском районе Бурятии полицейские и спасатели помогли вызволить провалившийся под лёд автомобиль.

Сегодня в 00.35 в полицию Курумканского района поступило сообщение о том, что автомобиль провалился под лёд на реке Аргада.

Водитель грузовика и пассажир пытались самостоятельно вызволить транспортное средство, но не смогли. Мужчины развели костёр для обогрева и, поняв, что самостоятельно им не справиться, вызвали помощь.

- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. За несколько часов полицейские и спасатели вызволили из ледяного плена автомобиль. Однако по внешним признакам полицейские предположили, что водитель, не имеющий прав, находится в состоянии опьянения. От освидетельствования он отказался, вследствие чего был привлечён к административной ответственности по ст.12. 26 КРФобАП, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности выезда на лёд.
провалы под лед

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