За несколько часов полицейские и спасатели вызволили автомобиль из ледяного плена
В Курумканском районе Бурятии полицейские и спасатели помогли вызволить провалившийся под лёд автомобиль.
Сегодня в 00.35 в полицию Курумканского района поступило сообщение о том, что автомобиль провалился под лёд на реке Аргада.
Водитель грузовика и пассажир пытались самостоятельно вызволить транспортное средство, но не смогли. Мужчины развели костёр для обогрева и, поняв, что самостоятельно им не справиться, вызвали помощь.
- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. За несколько часов полицейские и спасатели вызволили из ледяного плена автомобиль. Однако по внешним признакам полицейские предположили, что водитель, не имеющий прав, находится в состоянии опьянения. От освидетельствования он отказался, вследствие чего был привлечён к административной ответственности по ст.12. 26 КРФобАП, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности выезда на лёд.
В Бурятии под лёд провалился грузовик с дровами
Происшествия, Фото:
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