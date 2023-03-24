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Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам более 4,5 млн

Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам более 4,5 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она поверила лжеинвестору

В городе Усть-Кут в Иркутской области продолжается череда телефонных мошенничеств. Только за сутки трое пенсионеров в общей сложности лишились свыше 5,5 млн рублей.

Так, 66-летней женщины позвонил неизвестный мужчина, который предложил дополнительный заработок в виде инвестирования. Заинтересовавшись предложением, она стала пополнять виртуальный счёт. Для правдоподобности лжеинвестор отправил пенсионерке графики и диаграммы роста денежных средств.

- Решив вывести «прибыль», пострадавшая столкнулась с отказом и уговорами продолжить вкладывать свои финансы. Таким образом, местная жительница перевела более 4,5 млн рублей злоумышленникам, - сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Также обманутыми оказались 68-летний мужчина и 75-летняя женщина. Им позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, заявляя, что с их банковских счетов пытаются списать деньги. Для того, чтобы остановить преступников, жертвам сказали перевести деньги на «безопасный счёт».

В общем итоге вдвоём они потеряли порядка миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Усть-Кута частенько попадают под удары мошенников. Так, 17 марта 45-летняя женщина поверила в схему с «безопасным счётом» и лишилась 135 тысяч рублей.

14 марта аферисты обманули диспетчера; женщине сказали, что с её счёта якобы пытаются списать деньги.

Под конец февраля 68-летней пенсионерке предложили заработать на инвестициях. Вложив больше миллиона рублей в специальное приложение, она поняла, что попалась на мошенников.

16 января жертвой мошенников стала 49-летняя женщина. Она отдала телефонным аферистам почти четыре миллиона рублей.

мошенничество

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