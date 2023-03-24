«Очень нужна помощь»: В Улан-Удэ мать и трое детей остались без крова



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии подтвердили факт пожара.



- Сообщение о пожаре в микрорайоне Тепличный поступило 23 марта в 5:34. На момент прибытия пожарных огнём полностью были охвачены жилой дом и гараж. В тушении было задействовано 22 человека личного состава, шесть единиц техники. На месте работала следственно-оперативная группа для выяснения причины и обстоятельств пожара, - сообщили в ведомстве.



Пожар уничтожил дом практически дотла, сгорели личные вещи и имущество. Семье, оставшейся без крова, очень нужна финансовая помощь, одежда и пр.



- Сейчас семья осталась без жилья и практически без средств существования. Просим материальной помощи у неравнодушных людей. Нам уже сейчас помогают, предлагают вещи и деньги. Будем очень вам благодарны! - обратился Алексей.



Оказать поддержку можно по номеру +7 (983) 420-80-70 (Юлия Юрьевна К.)

Пожар уничтожил дом практически дотла, сгорели личные вещи и имущество. Семье, оставшейся без крова, очень нужна финансовая помощь, одежда и пр.- Сейчас семья осталась без жилья и практически без средств существования. Просим материальной помощи у неравнодушных людей. Нам уже сейчас помогают, предлагают вещи и деньги. Будем очень вам благодарны! - обратился Алексей.Оказать поддержку(Юлия Юрьевна К.)

Ранним утром 23 марта в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ произошёл пожар, который оставил мать с тремя несовершеннолетними детьми без крыши над головой. Женщина жила там с 16-летней дочерью и 11-летними двойняшками.Члены семьи утверждают, что в произошедшем виновен бывший супруг хозяйки дома. О конфликте между бывшими родственниками «Байкал-Daily» рассказал пасынок потерпевшей 30-летний Алексей.- Мой родной отец со своей супругой вместе построили дом. Потом у них начались семейные проблемы, которые дошли до развода. Жить она с ним не могла, взяла с собой детей и съехала на съёмную квартиру. Суд определил, что дети остаются с ней. Потом началось заседание по поводу его выселения из дома. 21 марта 2023 года на заседании суда, в котором я присутствовал, удовлетворили иск его супруги о том, чтобы моего отца выселить. Его выселили, а дом был записан на его младшую дочь. В корыстных целях он решил отомстить и сжечь дом. Предварительно всю технику оттуда вынес и оставил без ничего многодетную семью, - рассказал Алексей.По его словам, соседи видели бывшего главу семейства в момент поджога дома.- Соседи видели, как он вывозил всю технику, а затем поджёг дом. Автомобиль он тоже вывез и продал его буквально 22 марта, я связывался с новым владельцем. Он не просто так это сделал, а всё решил, предварительно готовился к этому. Заранее продал машину, снял с учёта и вывез вещи, - рассказал Алексей.