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«Очень нужна помощь»: В Улан-Удэ мать и трое детей остались без крова

«Очень нужна помощь»: В Улан-Удэ мать и трое детей остались без крова
Происшествия, 
По словам членов семьи, бывший глава семейства намеренно сжёг их единственное жилище

Ранним утром 23 марта в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ произошёл пожар, который оставил мать с тремя несовершеннолетними детьми без крыши над головой. Женщина жила там с 16-летней дочерью и 11-летними двойняшками.

Члены семьи утверждают, что в произошедшем виновен бывший супруг хозяйки дома. О конфликте между бывшими родственниками «Байкал-Daily» рассказал пасынок потерпевшей 30-летний Алексей.

- Мой родной отец со своей супругой вместе построили дом. Потом у них начались семейные проблемы, которые дошли до развода. Жить она с ним не могла, взяла с собой детей и съехала на съёмную квартиру. Суд определил, что дети остаются с ней. Потом началось заседание по поводу его выселения из дома. 21 марта 2023 года на заседании суда, в котором я присутствовал, удовлетворили иск его супруги о том, чтобы моего отца выселить. Его выселили, а дом был записан на его младшую дочь. В корыстных целях он решил отомстить и сжечь дом. Предварительно всю технику оттуда вынес и оставил без ничего многодетную семью, - рассказал Алексей.

По его словам, соседи видели бывшего главу семейства в момент поджога дома.

- Соседи видели, как он вывозил всю технику, а затем поджёг дом. Автомобиль он тоже вывез и продал его буквально 22 марта, я связывался с новым владельцем. Он не просто так это сделал, а всё решил, предварительно готовился к этому. Заранее продал машину, снял с учёта и вывез вещи, - рассказал Алексей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии подтвердили факт пожара.

- Сообщение о пожаре в микрорайоне Тепличный поступило 23 марта в 5:34. На момент прибытия пожарных огнём полностью были охвачены жилой дом и гараж. В тушении было задействовано 22 человека личного состава, шесть единиц техники. На месте работала следственно-оперативная группа для выяснения причины и обстоятельств пожара, - сообщили в ведомстве.


Пожар уничтожил дом практически дотла, сгорели личные вещи и имущество. Семье, оставшейся без крова, очень нужна финансовая помощь, одежда и пр.

- Сейчас семья осталась без жилья и практически без средств существования. Просим материальной помощи у неравнодушных людей. Нам уже сейчас помогают, предлагают вещи и деньги. Будем очень вам благодарны! - обратился Алексей.

Оказать поддержку можно по номеру +7 (983) 420-80-70 (Юлия Юрьевна К.)
пожар благотворительность

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