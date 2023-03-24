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В Иркутске осудили вахтовика, забившего до смерти пенсионера

В Иркутске осудили вахтовика, забившего до смерти пенсионера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На суде он отказался признавать вину

В Иркутске вынесли приговор 48-летнему мужчине, работающего на вахте. Его признали виновным в убийстве 62-летнего местного жителя.

Потасовка произошла 8 апреля 2022 года на улице Дзержинского.

- Злоумышленник, находясь у здания, в ходе пьяной ссоры нанёс 62-летнему мужчине множество ударов руками по голове. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Мужчина отказывался признавать свою вину. Однако следователи доказали причастность вахтовика к убийству.

Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
убийство

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