В Иркутске осудили вахтовика, забившего до смерти пенсионера

На суде он отказался признавать вину
В Иркутске вынесли приговор 48-летнему мужчине, работающего на вахте. Его признали виновным в убийстве 62-летнего местного жителя.
Потасовка произошла 8 апреля 2022 года на улице Дзержинского.
- Злоумышленник, находясь у здания, в ходе пьяной ссоры нанёс 62-летнему мужчине множество ударов руками по голове. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Мужчина отказывался признавать свою вину. Однако следователи доказали причастность вахтовика к убийству.
Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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