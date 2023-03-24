В Иркутске осудили вахтовика, забившего до смерти пенсионера

На суде он отказался признавать вину



В Иркутске вынесли приговор 48-летнему мужчине, работающего на вахте. Его признали виновным в убийстве 62-летнего местного жителя.



Потасовка произошла 8 апреля 2022 года на улице Дзержинского.



- Злоумышленник, находясь у здания, в ходе пьяной ссоры нанёс 62-летнему мужчине множество ударов руками по голове. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Мужчина отказывался признавать свою вину. Однако следователи доказали причастность вахтовика к убийству.



Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

