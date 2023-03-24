24 марта

23 марта

Популярное

В Забайкалье у пенсионера украли 500 юбилейных монет

В Забайкалье у пенсионера украли 500 юбилейных монет
Происшествия, 
Молодые люди дважды обокрали местного жителя

В полицию города Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае поступило сообщение о краже 500 юбилейных монет номиналом в десять рублей. Общая сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.

68-летний житель села Малета вернулся домой и обнаружил, что неизвестные отжали пластиковое стекло и украли копилку с монетами.

В ходе розыска подозреваемые были задержаны. Они дали признательные показания.

Воры – местные жители в возрасте 23 и 20 лет. Один из них был ранее неоднократно судим за кражи. Выяснилось, что молодые люди знали о наличии денег у пенсионера. После чего решили проникнуть к нему дом и украсть монеты.

- Сотрудники полиции установили причастность подозреваемых ещё к одной краже. Ранее злоумышленники похитили 210 тысяч рублей у данного пенсионера, о которой он не заявлял в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания. Полицейские принимают меры по изъятию украденного. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье у пенсионера украли 500 юбилейных монет
В Забайкалье у пенсионера украли 500 юбилейных монет
Происшествия, 24.03.2023
Молодые люди дважды обокрали местного жителя
В Улан-Удэ родила женщина, пострадавшая в ДТП, где погиб её старший сын
В Улан-Удэ родила женщина, пострадавшая в ДТП, где погиб её старший сын
Происшествия, 24.03.2023
Следствие подтвердило, что перед аварией алкоголь употреблял не только водитель, но и его беременная сожительница
Житель Бурятии «заминировал» автобус, на который опоздал
Житель Бурятии «заминировал» автобус, на который опоздал
Происшествия, 24.03.2023
Мужчина на такси пытался догнать уехавший рейсовый автобус
В Бурятии пьяный водитель устроил страшное ДТП: погиб ребёнок
В Бурятии пьяный водитель устроил страшное ДТП: погиб ребёнок
Происшествия, 24.03.2023
Ещё один ребёнок и беременная мать госпитализированы
В пригороде Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В пригороде Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 24.03.2023
Наезд произошёл в селе Сотниково
На севере Бурятии потушили крупный пожар на базе
На севере Бурятии потушили крупный пожар на базе
Происшествия, 24.03.2023
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки 
Крупный пожар в Бурятии устроил наркоман
Крупный пожар в Бурятии устроил наркоман
Происшествия, 23.03.2023
Подозреваемого уже задержали оперативники
В Улан-Удэ горел частный дом
В Улан-Удэ горел частный дом
Происшествия, 23.03.2023
Огонь тушили 22 человека
Из Новосибирска в Улан-Удэ эвакуировали четырёхлетнего ребёнка
Из Новосибирска в Улан-Удэ эвакуировали четырёхлетнего ребёнка
Происшествия, 23.03.2023
Малыша с тяжёлым пороком сердца доставили в столицу Бурятии санавиацией
В Улан-Удэ нетрезвый подросток пытался удрать от полиции на «Жигулях»
В Улан-Удэ нетрезвый подросток пытался удрать от полиции на «Жигулях»
Происшествия, 23.03.2023
17-летний парень попался на управлении транспортом в пятый раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^