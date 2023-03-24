В Забайкалье у пенсионера украли 500 юбилейных монет

Молодые люди дважды обокрали местного жителя



В полицию города Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае поступило сообщение о краже 500 юбилейных монет номиналом в десять рублей. Общая сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.



68-летний житель села Малета вернулся домой и обнаружил, что неизвестные отжали пластиковое стекло и украли копилку с монетами.



В ходе розыска подозреваемые были задержаны. Они дали признательные показания.



Воры – местные жители в возрасте 23 и 20 лет. Один из них был ранее неоднократно судим за кражи. Выяснилось, что молодые люди знали о наличии денег у пенсионера. После чего решили проникнуть к нему дом и украсть монеты.



- Сотрудники полиции установили причастность подозреваемых ещё к одной краже. Ранее злоумышленники похитили 210 тысяч рублей у данного пенсионера, о которой он не заявлял в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания. Полицейские принимают меры по изъятию украденного.

