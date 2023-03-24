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В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за гибели супругов на пожаре

В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за гибели супругов на пожаре
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Их 12-летний сын попал в больницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семейной пары в пожаре в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 23 марта. Возгорание обнаружили в первом часу ночи. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём на площади 90 квадратных метров. Внутри были найдены два тела – 39-летнего мужчины и 37-летней женщины.



Из горящего дома удалось спасти их 12-летнего сына. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

По предварительной версии, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

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