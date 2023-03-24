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Житель Бурятии «заминировал» автобус, на который опоздал

Житель Бурятии «заминировал» автобус, на который опоздал
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина на такси пытался догнать уехавший рейсовый автобус

В Улан-Удэ суд вынес решение по делу о ложном сообщении об акте терроризма.

Всё случилось осенью 2022 года. Мужчина, будучи пьяным, позвонил в полицию и заявил, что в маршрутке, которая отъехала от автовокзала, находится взрывное устройство.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Проверив салон, они не нашли ни взрывчатки, ни других опасных устройств.

Звонившего вычислили буквально в тот же день и вскоре задержали. Он признался, что таким образом хотел задержать рейсовый автобус, который в два часа дня отъехал от автовокзала до его деревни. Однако, поскольку сельчанин пьянствовал с самого утра, об автобусе он вспомнил только около 13:30.

Мужчина спешно бросился на автовокзал, наняв такси. Но на Элеваторе они попали в дорожный затор, так что успеть вовремя пассажир никак не мог.

«На часах было уже 13:55. Я стал звонить на автовокзал и просить, чтобы задержали автобус. Но там ответили, что автобус уедет по расписанию. Пробовал звонить в диспетчерскую и просить номер водителя, но там не дали. Тогда попросил водителя такси не заезжать на автовокзал и ехать дальше в сторону улицы Бабушкина, чтобы попытаться догнать автобус. Из дорожного затора выехали примерно в 14:03. Когда проезжали остановку «Республиканский бизнес-инкубатор», позвонил на номер 102 и попросить направить сотрудников ГАИ и остановить автобус. Девушка мне ответила, что должна быть веская причина для остановки. Тогда я решил сказать, что там заложена бомба. Сказал ей: «А вдруг в автобусе бомба?», после этого разговор сразу прервался», - рассказал на суде мужчина.

После задержания лжеминёр свою вину полностью признал.

Октябрьский районный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Эта судимость стала для опоздавшего пассажира первой в его жизни. 
ложное минирование

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