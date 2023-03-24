Помимо административной, ему теперь грозит уголовная ответственность
На вокзале Черемхово транспортные полицейские остановили 29-летнего иностранца, у которого в сентябре 2019 года закончился срок законного пребывания на территории России. Мужчину доставили в отдел для составления протокола.
Здесь он пытался откупиться за непривлечение к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Иностранец предложил транспортным полицейским взятку в тысячу рублей.
- Злоумышленнику, помимо наказания за совершение административного правонарушения, грозит уголовная ответственность. Покушение на мелкое взяточничество - уголовно-наказуемое деяние, регламентированное частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность до 1 года лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области иностранец пытался подкупить полицейских
Происшествия, Фото:
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