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В Бурятии у шатающегося прохожего изъяли марихуану

В Бурятии у шатающегося прохожего изъяли марихуану
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчину задержали росгвардейцы

Вечером в селе Мухоршибирь экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил подозрительного мужчину с пакетом в руках. Прохожий шёл, пошатываясь. А при виде патрульного автомобиля резко свернул в проулок.

Росгвардейцы остановили мужчину. В его пакете обнаружили растительную массу тёмного цвета.

- 34-летнего жителя Кабанского района доставили в полицию. В присутствии понятых вещество было изъято и направлено на экспертизу. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое является марихуаной весом более 200 граммов. Задержанный сознался, что наркотическое вещество собрал для личного употребления на поле возле села, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
наркотики Росгвардия

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