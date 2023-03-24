В Бурятии у шатающегося прохожего изъяли марихуану

Мужчину задержали росгвардейцы
Вечером в селе Мухоршибирь экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил подозрительного мужчину с пакетом в руках. Прохожий шёл, пошатываясь. А при виде патрульного автомобиля резко свернул в проулок.
Росгвардейцы остановили мужчину. В его пакете обнаружили растительную массу тёмного цвета.
- 34-летнего жителя Кабанского района доставили в полицию. В присутствии понятых вещество было изъято и направлено на экспертизу. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое является марихуаной весом более 200 граммов. Задержанный сознался, что наркотическое вещество собрал для личного употребления на поле возле села, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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Происшествия, Фото:
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