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На севере Бурятии потушили крупный пожар на базе

На севере Бурятии потушили крупный пожар на базе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии, РА ГО и ЧС
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки

Вчера, 23 марта, около пяти часов вечера на улице Притрассовая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся бокс на базе «Юбилейная».

На момент прибытия пожарных двухэтажное брусовое здание, к которому пристроен автомобильный бокс, было полностью охвачено огнём. Существовала угроза перехода огня на соседние боксы.

- Благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. В тушении задействованы 8 человек и 3 единицы пожарной техники. Пострадавших нет, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печи, на месте работает дознаватель МЧС по Бурятии.



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