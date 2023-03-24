На севере Бурятии потушили крупный пожар на базе





Вчера, 23 марта, около пяти часов вечера на улице Притрассовая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся бокс на базе «Юбилейная».На момент прибытия пожарных двухэтажное брусовое здание, к которому пристроен автомобильный бокс, было полностью охвачено огнём. Существовала угроза перехода огня на соседние боксы.- Благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. В тушении задействованы 8 человек и 3 единицы пожарной техники. Пострадавших нет, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печи, на месте работает дознаватель МЧС по Бурятии.