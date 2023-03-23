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В Улан-Удэ нетрезвый подросток пытался удрать от полиции на «Жигулях»

В Улан-Удэ нетрезвый подросток пытался удрать от полиции на «Жигулях»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
17-летний парень попался на управлении транспортом в пятый раз

В Бурятии всё чаще задерживают подростков, которые незаконно садятся за руль автомобилей.

Один из таких инцидентов произошёл в Улан-Удэ ещё в феврале. Тогда 17-летний парень на «Жигулях» пытался скрыться от преследования полицейских.

- На улице Лимонова водитель «ВАЗ-2107» проигнорировал требование об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. В ходе преследования нарушитель создавал опасные ситуации на проезжей части, выезжая на полосу встречного движения. В районе ПВЗ автомобиль «Жигули» удалось заблокировать, водителя задержали. Выяснилась причина такого поведения: в течение года молодой человек четыре раза попадался сотрудникам ГИБДД при управлении транспортом без соответствующего права, - сообщили в МВД по Бурятии.

 
Юноша, по всей видимости, был ещё и нетрезв. Он отказался от наркологического освидетельствования.

На место происшествия была приглашена бабушка юного водителя. В её присутствии были составлены протоколы за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

«Жигули» отправили на специализированную штрафстоянку.

Всего с начала года в Бурятии несовершеннолетние водители устроили пять ДТП.

Так, 9 марта в Улан-Удэ 16-летний парень за рулём автомобиля «Хонда» устроил страшное ДТП на улице Пугачёва. Он столкнулся с «Тойотой Камри», а затем с «Фиат Дукато» и «Киа Бонго», а после сбил 12-летнего мальчика. От удара ребёнок буквально отлетел на землю; он получил тяжёлые травмы.

Автомобиль, которым управлял юный лихач, принадлежит его тёте.

 
Ещё одно ДТП произошло в это воскресенье, 19 марта. В селе Новокижингиск Кижингинского района 14-летний школьник сел за руль «УАЗа», принадлежащего матери. Мальчик не справился с управлением и врезался в дерево.

В аварии пострадал 12-летний пассажир. Он доставлен сначала в районную больницу, а затем госпитализирован в г. Улан-Удэ. Сам водитель отделался ушибами и после осмотра был отпущен домой.


- Собранные по данным фактам сотрудниками ГИБДД материалы направлены в следственные органы для принятия правовых решений. Все вышеперечисленные факты произошли не только по вине самих молодых людей, но и при попустительстве их родителей и иных законных представителей. Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует родителям, бабушкам и дедушкам, опекунам подростков исключить любую возможность свободного доступа к ключам от транспортных средств. Взрослым следует провести беседы с детьми о недопустимости фактов управления автомобилем без соответствующего права, - призывают сотрудники МВД.


наркотическое опьянение водители ГИБДД

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